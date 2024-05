Plus Rhein-Lahn

Block Wurf: Aart Brünner verbessert Martin Böhms Kreisrekord um 123 Punkte

Seinen ersten Mehrkampf der Saison absolvierte Aart Brünner (M 14, LG Lahn-Aar-Esterau) im Block Wurf in Gelnhausen. Zunächst hatte er Probleme mit dem Diskus. Ein gültiger Versuch mit 33,81 Meter musste reichen, um in den Wettkampf zu kommen. Im Hürdensprint über 80 Meter siegte Brünner anschließend mit 1,4 Sekunden Vorsprung in 11,26 Sekunden. Mit dieser persönliche Bestleistung um 3 Zehntel schraubte das viel versprechende Talent den immerhin 10 Jahre währenden Kreisrekord um mehr als 2 Zehntel. Mit Verbesserung seiner persönlichen Bestleistung im Kugelstoßen auf 12,57 Meter und mit sehr guten 12,12 Sekunden über 100 Meter ging es zur Sprunggrube. Nach Problemen in den ersten beiden Versuchen rettete sich Aart Brünner im dritten Anlauf auf sehr gute 5,56 Meter. Damit hatte er außer Wertung startend die Regionalmeister in allen Disziplinen deutlich hinter sich gelassen und Martin Böhms 20 Jahre alten Kreisrekord im Block Wurf um 123 Punkte verbessert.