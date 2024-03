Bad Kreuznach

Bis Sonntag für den Seppel-Kiefer-Lauf anmelden

Bereits am Sonntag endet die Anmeldefrist für den Seppel-Kiefer-Lauf in Bad Kreuznach, der eine Woche später, am 17. März, im Bad Kreuznacher Salinental ausgetragen wird. Die ausrichtenden Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach benötigen den Vorlauf von einer Woche, um die Startnummern vorzubereiten.