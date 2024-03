Plus Dortmund/Leverkusen

Bestzeiten in Leverkusen und Dortmund für LLG Hunsrück: Dirk Müller wird Sechster bei DM

Von Mirko Bernd

i Der Argenthaler Dirk Müller von der LLG Hunsrück (links) war bei der Senioren-DM in der Dortmunder Halle „vollauf zufrieden“. Foto: Nicole Müller

Das nennt man wohl gegenseitige Unterstützung: Am Wochenende startete Dirk Müller, Vorsitzender der LLG Hunsrück, bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Senioren in Dortmund über 800 Meter, am selben Tag waren morgens noch seine Kinder Lena und Felix Müller sowie Emma May über fünf Kilometer beim Lauf „Rund ums Bayer-Kreuz“ in Leverkusen und fuhren direkt im Anschluss nach Dortmund. Dort wurde Müller Sechster in der Altersklasse M 55 in 2:23,79 Minuten.