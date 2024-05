Beim Pfingstkronenlauf in Kleinich: Machwirth vereitelt Wellems-Hattrick

Peter Wellems (Dritter von links) aus Altstrimmig verpasste den Hattrick beim Pfingstkronenlauf in Kleinich im Zehn-Kilometer-Hauptlauf gegen die bärenstarke Konkurrenz von Maurice Machwirth (an der Startlinie Zweiter von rechts) vom TSV Schott Mainz. 60 Läufer gingen auf die beiden Strecken über fünf und zehn Kilometern in Kleinich. Foto: K.F.Schmitt B & P Schmitt/B&P Schmitt