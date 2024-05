Beim 20. Kulleslauf: Ein Morbacher siegt in Holzfeld

Patrick Heim (links) vor Marc Renzler: So lautete auch der Zieleinlauf beim 20. Kulleslauf des SV Holzfeld. Der Morbacher Heim gewann den Hauptlauf über zehn Kilometer in 39:08 Minuten und mit vier Minuten Vorsprung auf den Lauderter Renzler, für den es der erste Podestplatz bei der Hunsrücker Laufserie gewesen ist. Insgesamt 139 Läufer und Walker kamen in Holzfeld ins Ziel. Foto: hjs-Foto