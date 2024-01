Kilometer um Kilometer waren die zwei Trainingskollegen von der SG Wenden Seite an Seite über die Koblenz-Olper-Straße gerannt – mal der eine, mal der andere vorne in der Führungsposition. Am Ende teilten sich der Alchener Frederik Jonas Wehner und der Olper Marco Giese den Sieg über 10 Kilometer beim Asdorflauf des VfL Wehbach, dem Auftakt zum 36. Ausdauer-Cup, in flotten 31:40 Minuten.