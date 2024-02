Andreas Schütz und Serhii Shestopal laufen am schnellsten um die Insel Silberau

Am Ende reichte es mit 25:58 Minuten für 7200 Meter auch für eine hervorragende Zeit – und für den Sieg eines Routiniers. Andreas Schütz vom SV Niederelbert – Jahrgang 1973 – hat auf der Langstrecke beim Silberaulauf des TV Bad Ems gewonnen und freute sich: „Das ist schon was Besonderes.“ 22 Sekunden Vorsprung hatte er im Ziel vor Benjamin Gros (Running Team Bad Ems), der sich lange in Rufweite zum Ersten aufhielt und nach Jahren mit wenigen Starts womöglich wieder stärker angreift.