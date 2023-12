Die Fieberwelle, die am Sonntagnachmittag Zell erfasste, war ansteckend, aber gesundheitsfördernd: Erstmals seit 2019 fand wieder der Zeller Raiffeisenbank-Adventslauf statt. Das einzige, was an die derzeit grassierende Erkältungswelle erinnerte, war, dass gut 80 der mehr als 500 angemeldeten Teilnehmer nicht kamen. 432 Läufer wurden am Ende in den Ergebnislisten erfasst. Trotz drei Jahren Pause erreichte die vom Ruderverein Zell federführend organisierte Veranstaltung damit Vor-Pandemie-Niveau.