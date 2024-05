20. Kulleslauf beim SV Holzfeld steht an

Die Hunsrücker Laufserie macht am heutigen Samstag in Holzfeld Halt: Der SV Viktoria Holzfeld richtet zum 20. Mal seinen Kulleslauf aus.

Anzeige

Der dem Lauf namensgebende Kulles, die örtliche Variante des Dippekoche, wird natürlich auch serviert. Mehr als 100 Läufer und Walker hatten sich bis zum gestrigen Freitag angemeldet. Beim Hauptlauf über zehn Kilometer ist der Altstrimmiger Peter Wellems, der für X-Sport Kastellaun startet, favorisiert. Im Vorjahr gewann der Rheinbayer Christian Bock vom sebamed Running Team in 36:38 Minuten mit fast vier Minuten Vorsprung auf die Konkurrenz. Bis gestern hatte Bock aber noch nicht gemeldet.

Auch die Frauensiegerin des Vorjahres, Viola Pulvermacher vom SV Ulmen, stand gestern noch nicht in den Startlisten. Start und Ziel wird der Sportplatz Holzfeld in Holzfeld sein, dort finden auch die Bambini- und Kinderläufe statt. Der Zeitplan am heutigen Samstag in Holzfeld: 16 Uhr 150-Meter-Lauf Bambini, 16.15 Uhr 500-Meter-Lauf Mädchen U8+U10, 16.30 Uhr 500-Meter-Lauf Jungen U8+U10, 17 Uhr 1500-Meter-Lauf Jugend (U12-U16), 17.30 Uhr Fünf-Kilometer-Lauf und 17.35 Uhr Zehn-Kilometer-Lauf. red