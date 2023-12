Plus Bad Kreuznach Volles Risiko führt nicht mehr zum Remis: Kreuznacher HC steht weiter bei null Punkten Die Null steht weiter beim Kreuznacher HC. Auch das Heimspiel in der 2. Hallenhockey-Regionalliga gegen TEC Darmstadt verlor die Mannschaft um Trainer Benny Blaschke. Beim 6:7 (1:3) ging es wieder einmal knapp zu. Von Sascha Nicolay

Am Schluss spielte der Kreuznacher HC alles oder nichts. 6:3 lagen die Gäste aus Darmstadt in der IGS-Halle in Bad Kreuznach in Führung, als Blaschke beschloss, volles Risiko zu gehen. „Wir haben den Torhüter vom Feld genommen und mit einem Feldspieler mehr gespielt“, erzählt der Trainer und ergänzt: „Wir hatten ...