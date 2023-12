Plus Bad Kreuznach Starke Serie endet im Topspiel: KHC-Frauen stecken 1:6 gegen den TV Alzey ein Ausgerechnet im letzten Spiel des Jahres 2023 endete die Erfolgsserie des Kreuznacher HC. Seit April diesen Jahres hatten die Hockey-Frauen keine Partie verloren, und auch in die Hallen-Oberliga waren sie vielversprechend gestartet. Somit war alles angerichtet für ein attraktives Spitzenspiel gegen den ebenfalls unbesiegten TV Alzey. Das Ergebnis fiel aus KHC-Sicht allerdings ernüchternd aus. Mit 1:6 (1:1) musste er sich in der IGS-Halle geschlagen geben. Von Tina Paare

„Das ist sehr schade, weil es vom Spiel her nicht so deutlich war“, bedauerte KHC-Trainerin Vanessa Braun. Ihr Team fand gut in die Partie, trat sehr konzentriert auf. Und so entwickelte sich ein ausgeglichenes Duell mit Chancen auf beiden Seiten. Einen individuellen Fehler nutzte der TV, um in Führung zu ...