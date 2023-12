Der Limburger Hockey-Club steht in der 1. Hallenhockey-Regionalliga Süd vor einem sehr wichtigen Spiel. In der letzten Partie der Hinrunde braucht das Team von Trainer Stefan Döppes am Samstag beim TFC Ludwigshafen (15 Uhr, Sporthalle des Schulzentrums Mundenheim) unbedingt einen Sieg, um beruhigt Weihnachten feiern zu können.