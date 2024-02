Plus Bad Kreuznach Chancenwucher: KHC verabschiedet sich nicht mit einem Sieg Fabio Rau wollte gar nicht mehr aufstehen. Schon nach der Schlusssirene verharrte der Kapitän des Kreuznacher HC auf dem Parkett der IGS-Halle. Und nach der kurzen Teamansprache sank er erneut zu Boden. „Die Enttäuschung bei den Jungs ist riesig, weil sie sich für eine richtig geile Leistung nicht belohnt und sich nicht mit einem Sieg verabschiedet haben“, sagte KHC-Trainer Maurice Hippchen nach dem 2:2 (1:1) gegen die TG Frankenthal II in der Zweiten Hockey-Regionalliga. Von Olaf Paare

Von Bedeutung war das Ergebnis am Ende nicht mehr. Beide Teams werden angesichts der Konstellation in höheren Klassen den Gang zurück in die Oberliga antreten müssen. „Wenn an diesem Spiel der Klasenverbleib gehangen hätte, würde ich jetzt auch in der Ecke liegen und weinen, so freue ich mich über unsere ...