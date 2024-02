Zwölf Tore für die HSG Nahe-Glan: Adrenalinkick beflügelt Erik Fuchs im Derby

Es lief die 51. Minute, als sich Noah Brandt seiner Schuhe entledigte. Es war der optische Beweis dafür, dass das Derby der Handball-Rheinhessenliga längst entschieden war und nicht mal im Ansatz die Brisanz des Hinspiels entwickeln würde, als die Partie erst in den Schlusssekunden entschieden wurde. Brandts HSG Nahe-Glan führte nach 51 Minuten des Rückspiels in der Kirner Kyrau-Halle gegen den HSV Sobernheim mit 32:15 und gewann am Ende mit 35:19 (16:9).