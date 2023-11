Plus Rheinbrohl Zurück auf den letzten Platz: HSG Römerwall verliert gegen HSG Kastellaun II Die Handballer der HSG Römerwall haben ihr Heimspiel in der Rheinlandliga gegen die HSG Kastellaun-Simmern II mit 29:34 (13:19) verloren. Zwei Wochen nach dem ersten Saisonsieg (27:25 gegen HC Koblenz) war das ein Rückschritt für die Mannschaft von Spielertrainer Tim Binnes. Von Christoph Hansen

Römerwall liegt nun wieder auf dem letzten Tabellenplatz. Am nächsten Samstag, 19 Uhr, kommt es in Rheinbrohl zum Kellerduell der beiden punktgleichen Teams Römerwall und HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler, die mit jeweils 2:10 Punkten am Tabellenende stehen.Römerwall hatte gegen Kastellaun-Simmern II ihre nächsten Punkte eingeplant, wenngleich der Gegner mit bereits drei Siegen ...