Heimspiele, das sind die Spiele, bei denen die Rheinlandliga-Handballerinnen der HSG Obere Nahe meist deutlich bessere Auftritte zeigen als in der Fremde. Deswegen ist Coach Yannik Zühlsdorf froh, dass für sein Team am heutigen Samstag (17 Uhr) wieder ein Heimspiel ansteht. In Niederwörresbach geht es gegen den DJK/MJC Trier.