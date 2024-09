Plus Betzdorf

Zu Gast bei HC Koblenz IV: Sind für die DJK Betzdorf aller guten Dinge drei?

i Tom Flender (am Ball) und die DJK Betzdorf wollen auch in Koblenz einen Sieg einfahren. Foto: Manfred Böhmer/balu

Kann die DJK Betzdorf ihre gute Form in der Handball-Bezirksoberliga auch in einer fremden Halle bestätigen? Das wird sich zeigen, wenn das Team von Trainer Marco Cassens am Samstag, 17.30 Uhr, beim HC Koblenz IV antritt.