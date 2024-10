Plus Kirn/Meisenheim

Ziel der HSG Nahe-Glan: Unter Stress richtige Entscheidungen treffen

Als Außenseiter treten die Oberliga-Handballer der HSG Nahe-Glan am Sonntag, 16 Uhr, beim TV Bodenheim an, doch Jeremias Christmann will trotzdem etwas mitnehmen, wenn auch nichts, was sich in der Tabelle unmittelbar niederschlägt.