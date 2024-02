Wissen gastiert bei Rheinlandliga-Absteiger – Hiobsbotschaft für Youngster Walterschen

Nach den knappen Niederlagen in den Kellerduellen gegen Mendig (28:29) und in Koblenz (26:29) sowie dem wiederum deutlicher verloren gegangenen „Derby light“ gegen die HSG Westerwald (24:31) geht es für die Verbandsliga-Handballer des SSV 95 Wissen am Sonntag (17 Uhr) zum TV Bassenheim. „Generell fahren wir auch da nur mit dem Druck hin, den wir uns selbst machen“, stellt Christian Hombach vorab einmal mehr klar, dass sie beim Tabellenletzten von der Sieg auch nach nunmehr elf Niederlagen am Stück die Ruhe bewahren.