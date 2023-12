Plus Bad Ems Wissen beendet Jahr trotz weiterer Niederlage mit „positivem Gefühl“ – Nur ein Tor in der ersten Viertelstunde „Wir gehen mit einem positiven Gefühl aus diesem Jahr“, betont Christian Hombach nach einer 24:28 (9:15)-Niederlage, mit der sich die Verbandsliga-Handballer des SSV 95 Wissen im Auswärtsspiel beim TV Bad Ems II am Samstagabend in die Weihnachtspause verabschiedet haben. Von Andreas Hundhammer

„Wir treten inzwischen wieder disziplinierter auf und konzentrieren uns auf die Dinge, die wir beeinflussen können“, sieht der Abteilungsleiter trotz der anhaltenden Durststrecke von nunmehr acht Pleiten in Serie gute Ansätze. In Bad Ems aber liefen die Wissener der Musik schnell wieder hinterher. Von ohnehin nur sieben Toren, die in ...