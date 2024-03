Plus Simmern

Wimpernschlag fehlt HSG Hunsrück zur Meisterschaft – Kastellaun II verliert mit Rückkehrer

Von Michael Bongard

Die Meister-Party am Samstag (19.30 Uhr) in Sohren kann geplant werden: Die HSG Hunsrück (36:2 Punkte) hat drei Spieltage vor Schluss in der Handball-Rheinlandliga sechs Zähler Vorsprung auf die punktgleichen „Verfolger“ Bad Ems und Daun. Am anderen Ende der Tabelle wird die Lage für die HSG Kastellaun/ Simmern II immer prekärer.