Plus Wissen/Betzdorf Wieder besser aufgestellter SSV Wissen freut sich auf den Saisonendspurt – Schon vorletztes Spiel für DJK Betzdorf Von Andreas Hundhammer Lesezeit: 1 Minute Die Verbandsliga-Handballer des SSV Wissen und die der DJK Betzdorf in der Landesliga sind am Wochenende wieder im Einsatz.

Verbandsliga HSG Horchheim/Lahnstein – SSV 95 Wissen (Sa., 19.30 Uhr in Lahnstein). Genau vier Wochen ist es her, dass die Wissener ihr bis dato letztes Spiel bestritten. Dass die Pause damit fast so lange war wie sonst nur planmäßig um Weihnachten und Jahreswechsel herum, hängt mit dem kurzfristigen Nichtantritt des SSV 95 Mitte ...