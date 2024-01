Wie viel Widerstand kann Welling leisten? TVW empfängt physisch starke Bad Emser

In der Handball-Rheinlandliga startet der TV Welling mit der Partie gegen den TV Bad am Freitagabend (20 Uhr) in der heimischen Nettetalhalle eine Woche früher ins neue Jahr als die Konkurrenz. Grund hierfür ist eine Spielverlegung wegen Karnevals. Ob die Maifelder dann eine Woche darauf bei der närrischen Sitzung in ihrem Wohnzimmer wirklich etwas zu lachen haben, ist in sportlicher Hinsicht allerdings fraglich.