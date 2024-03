Plus Bad Ems

Widerstehen umworbene Akteure des TV Bad Ems den Avancen? – Samstag kommt der HC Koblenz

Von Stefan Nink

Mit dem TV Bad Ems und dem HC Koblenz treffen am Samstagabend in der Handball-Rheinlandliga zwei im noch recht jungen Kalenderjahr erfolgreiche Mannschaften aufeinander. Während der TVBE bis dato anno 2024 stattliche 11:1 Zähler auf seinem Konto verbucht hat und noch ungeschlagen ist, haben die Koblenzer nach der herben 17:41-Schlappe gegen den designierten Meister HSG Hunsrück 9:1 Punkte gesammelt und sich damit aus den unteren Gefilden des Klassements in gesicherte Regionen abgesetzt.