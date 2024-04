Plus Bad Sobernheim Wichtiger HSV-Erfolg: Ein Abschied und eine Rückkehr Von Tina Paare i Janis Barwig (am Ball) steigt hoch, um an der gegnerischen Abwehr vorbeizukommen. Der Spieler des HSV Sobernheim ist gegen den TV Nierstein fünfmal erfolgreich und feiert mit seinem Team den ersten Heimsieg. Foto: Klaus Castor Die Emotionen fuhren Achterbahn bei den Handballern des HSV Sobernheim und ihren Fans auf der Tribüne der Dümmler-Halle. Auf der einen Seite war die Freude über den wichtigen Sieg im Abstiegskampf riesengroß, noch dazu, weil das 34:28 (16:17) über den TV Nierstein der erste Heimsieg für den HSV in dieser Rheinhessenliga-Spielzeit war. Auf der anderen Seite kullerte aber auch das ein oder andere Tränchen. Denn nach dem Schlusspfiff wurde Timo Kasper als Spieler der ersten HSV-Mannschaft verabschiedet. Lesezeit: 3 Minuten

Kasper steht in den beiden verbleibenden Partien aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung, sodass das Duell mit den Niersteinern sein letzter Auftritt in der Rheinhessenliga war. Teamkollege und HSV-Chef Michel Schneider verabschiedete den Routinier nach 18 Jahren, in denen er mit der ersten Garde Höhen und Tiefen durchlebt hat. Zur ...