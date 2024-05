Plus Welling

Wellinger Frauen spielen um den Aufstieg in die Oberliga – Trainer baut keinen Druck auf

i Handballerinnen des TV Welling spielen um den Aufstieg in die Oberliga Foto: HetPix Fotodesign/HetPix

Nach der Meisterschaft in der Rheinlandliga geht die Handballsaison für die Frauen des TV Welling in die Verlängerung, denn in einer Aufstiegsrunde geht es um den Aufstieg in die Oberliga.