Plus Bad Hönningen/Bitburg Wellinger Ausgleich in letzter Sekunde kann Gold wert sein – HSV Rhein-Nette beweist erneut Moral In der Handball-Rheinlandliga hat der TV Welling auswärts immerhin einen Punkt geholt, während die HSV Rhein-Nette erwartungsgemäß in Bitburg verlor. Von Harry Traubenkraut

HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler - TV Welling 36:36 (18:17). In Bad Hönningen als Ausweich-Spielort des Schlusslichts, entwickelte sich die Partie mit einem offen Schlagabtausch, bei dem der TVW am Ende mit einem blauen Auge davonkam. TVW-Spielertrainer Kai Schäfer sah das genau so: „Ein Punkt ist besser als kein Punkt. Wir nehmen den ...