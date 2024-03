Plus Welling/Plaidt Welling muss die Abwehr stabilisieren – Rhein-Nette erwartet Bendorf Von Harry Traubenkraut In der Handball-Rheinlandliga geht der Kampf gegen den Abstieg in die nächste Runde. Dabei stehen sowohl für den TV Welling als auch für die HSV Rhein-Nette entscheidende Spiele auf dem Programm. Lesezeit: 2 Minuten

TV Welling -HSG Kastellaun/S. II Sa., 19.30 Uhr Was vor sechs Wochen galt, hat auch jetzt noch Bestand: Das Ringen um den Verbleib in der Rheinlandliga war selten so eng und spannend wie in diesem Jahr. Welling ist mit 13:23 Punkten Drittletzter, die Gäste aus dem Hunsrück haben einen Punkt mehr ...