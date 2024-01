In der Handball-Verbandsliga kann GW Mendig als spielfreies Team den 29:28-Sieg im Vier-Punkte-Spiel in Wissen genießen. Der TuS Weibern will derweil seinen 32:31-Erfolg im Spitzenspiel beim HV Vallendar II am Samstag (19.30 Uhr, Robert-Wolff-Halle) zu Hause gegen die HSV Rhein-Nette II bestätigen.