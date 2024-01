Plus Idar-Oberstein Wagner glaubt an die Chance gegen den Spitzenreiter: HSG Obere Nahe hat Lust, den HSC Igel zu ärgern Keinesfalls chancenlos sieht Christian Wagner seine HSG Obere Nahe im Heimspiel am heutigen Samstag (20 Uhr) in der Tiefensteiner Stadenhalle gegen den aktuellen Tabellenführer der Handball-Verbandsliga West, den HSC Igel. Von Sina Ternis

„Ich glaube nicht nur, dass wir nichts zu verlieren, sondern durchaus gute Chancen auf einen Erfolg haben“, sagt der Spielertrainer. Und dafür nennt er gleich mehrere Gründe. So ist sein Team in der heimischen Tiefensteiner Stadenhalle in der Regel stärker als in der Fremde. Hinzu kommt, dass die Personalsituation gegenüber ...