Plus Holzheim

Vor dem Gastspiel in Wicker: Dominik Jung denkt weiter in kleinen Schritten

Von Stefan Nink

Nach dem „Feiertag“ gegen die HSG VfR/Eintracht Wiesbaden, bei dem die Landesliga-Handballer des TuS Holzheim rund 500 Anhänger im Diezer Sportzentrums begeisterten, steht für die Ardecker wieder der Liga-Alltag an. Am späten Samstagnachmittag gilt es ab 17.30 Uhr in der Wickerer Goldbornhalle den jüngsten 28:23-Erfolg gegen den Verfolger aus der hessischen Landeshauptstadt mit einem weiteren Sieg bei der abstiegsgefährdeten HSG Hochheim/Wicker zusätzlich aufzuwerten und sich vor dem für Samstag, 23. März, anberaumten nächsten Kracher gegen den Tabellenzweiten HSG Wettenberg keine Blöße zu geben.