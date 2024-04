Plus Nieder-Olm

Viele Gründe, aber trotzdem: Dritte Niederlage kommt unerwartet

Von Tina Paare

Einen gebrauchten Tag erwischten die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan, die in der Rheinhessenliga nicht ihre gewohnte Leistung abrufen konnten und beim TV Nieder-Olm mit 25:30 (15:13) verloren. Für das Team war es erst die dritte Niederlage in dieser Saison, und die wollte Pero Kolovrat nicht überbewerten. „Wir haben direkt in der Kabine gesagt, wir müssen es schnell abhaken“, sagte der HSG-Trainer.