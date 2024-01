Plus Bassenheim Viel Lob für TVB-Frauen – Bassenheim bezwingt Köllertal Die Handballerinnen des TV Bassenheim haben nach einem schwachen Jahresstart mit je einer Niederlage im HVR-Pokal und in der Oberliga mit einem sicheren 34:20 (17:10)-Heimsieg gegen den Vorletzten HF Köllertal zurück in die Erfolgsspur gefunden. Von Harry Traubenkraut

Dabei zeigte die Mannschaften von Trainer Zdravko Guduras eine starke Reaktion auf die Niederlage in Lingenfeld, bei der sein Team keine gute Leistung abrufen konnte und vor allem in der Chancenverwertung nicht oberligareif agiert hatte. Auch wenn diesmal noch nicht alles perfekt lief, so gewann Bassenheim am Ende auch in ...