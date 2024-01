Plus Welling Viel Hektik kostet TV Bad Ems in Welling ein Punkt Den angepeilten vierten Saisonerfolg in der Fremde haben die Rheinlandliga-Handballer des TV Bad Ems knapp verpasst. Beim Tabellenvorletzten TV Welling kam der Favorit aus der Kurstadt nicht überrein 23:23 (13:13) hinaus und musste sich hinterher an die eigene Nase fassen. Von Stefan Nink, Harry Traubenkraut

In einer durchweg eng laufenden Partie gelang es keinem der beiden Teams sich einmal ergebnistechnisch etwas abzusetzen. Mehr als zwei Tore Vorsprung waren hüben (6:4, 16:14) wie drüben (8:10, 21:23) nicht zu verzeichnen, so dass den Zuschauern in der Nettetalhalle zumindest in Sachen Dramaturgie einiges geboten wurde. TVBE-Coach Andreas Klute sprach ...