Plus Daun Versöhnliches Jahresende für die Handballerinnen des TV Welling: Klarer 27:18-Auswärtssieg beim TuS 05 Daun Die Rheinlandliga-Handballerinnen des TV Welling haben nach zuletzt nur einem Punkt aus zwei Spielen mit einem 27:18 (14:7)-Erfolg in Daun zurück in die Erfolgsspur gefunden und sich dadurch mit 22:4 Punkten zum Jahresabschluss als Tabellenzweiter die Chance erhalten, noch ins Titelrennen einzugreifen. Von Harry Traubenkraut

Der Erfolg war am Ende ungefährdet, auch wenn Wellings Trainer Lukas Hürter einräumt: „Zunächst war nach der ersten Saisonniederlage letzten Sonntag in Kastellaun etwas Verunsicherung zu spüren und wir haben etwas Zeit gebraucht, diese abzulegen.“ Obwohl die TVW-Frauen anfangs Chancenwucher betrieben und häufig an der guten Dauner Torfrau scheiterten, mussten ...