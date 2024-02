Vallendarer sind trotz Niederlage stolz – HVV unterliegt Mundenheim

Der HV Vallendar war den VTV Mundenheim, Spitzenreiter der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ebenbürtig, musste aber am Ende in der heimischen Konrad-Adenauer-Sporthalle dem Ludwigshafener Stadtteilverein dennoch den Vortritt lassen. Die Gäste setzten sich auf dem Mallendarer Berg mit 28:24 (13:9) durch und machten einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Rückkehr in die dritte Liga.