TVBE-Coach Klute muss gegen Mülheimer Reserve mit allem rechnen

Nach der unglücklichen 30:31-Heimniederlage gegen Rheinlandliga-Primus HSG Hunsrück am 9. Dezember des vergangenen Jahres haben die Handballer des TV Bad Ems stattliche 9:1 Zähler geholt und damit ihren angepeilten Platz in der Spitzengruppe des rheinländischen Oberhauses weiter zementiert. Das soll im Endspurt der Runde nach dem Geschmack von Trainer Andreas Klute auch angesichts von vier Auftritten in fremden Hallen und lediglich noch zwei Heimspielen so bleiben. Die nächste Bewährungsprobe wartet am Samstagabend ab 19.30 Uhr in der Philipp-Heift-Halle beim Gastspiel bei der zweiten Garnitur des Oberligisten HB Mülheim-Urmitz auf die Kurstädter.