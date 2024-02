Personell denkbar schlechte Voraussetzungen beklagt Andreas Klute, Trainer der Rheinlandliga-Handballer des TV Bad Ems, vor dem Gastspiel der Kur-städter bei der abstiegsgefährdeten HSV Rhein-Nette. Der Anwurf der Partie erfolgt am Samstag um 19.30 Uhr in der Sporthalle der Geschwister-Scholl-Realschule. Da unter anderem eine Reihe seiner Schützlinge im Skiurlaub weilen und andere wie Michael Schmitz und Louis Herbel noch angeschlagen sind, müssen Klute und seine Mit-Trainerin Martina Noll improvisieren. Da die beiden Reserve-Mannschaften zuvor ab 17.30 Uhr an gleicher Stätte die Klingen kreuzen, kann das bewährte Duo auf der TVBE-Bank zumindest den Kader der Ersten aus dem Verbandsliga-Aufgebot auffüllen. Zum Glück hat Kai Orth signalisiert, die Schwarz-Weißen noch einmal aktiv zu unterstützen.