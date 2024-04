Plus Bad Ems

TVBE hat für den Meister keine Geschenke im Gepäck

Von Stefan Nink

Mit dem Gastspiel beim Meister HSG Hunsrück schließen die Handballer des TV Bad Ems am Samstagabend ab 19.30 Uhr im Sohrener Schulzentrum die erfolgreiche Saison in der Rheinlandliga ab. „Wir werden ihnen natürlich zum verdienten Titelgewinn gratulieren. Auf dem Platz gibt es aber keine Geschenke“, wollen die bereits als Vizemeister feststehenden Kurstädter alles daran setzen, bei den Vereinigten aus Irmenach, Kleinich, Horbruch, Gösenroth und Laufersweiler einen guten Eindruck zu hinterlassen. Sommerhandball ist auch deswegen nicht zu erwarten, weil es sich die HSG vor der Aufstiegsrunde mit den Titelträgern aus Rheinhessen, der Pfalz und dem Saarland nicht erlauben kann, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. Denn da die Oberliga auf 14 Teams verkleinert wird, steigt in diesem Jahr nur einer von vier auf. Die HSG Hunsrück hat also nur eine 25-Prozent-Chance und muss „all in“ gehen, um erstmals das Ticket für die vierthöchste Klasse zu lösen.