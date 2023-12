TVB spielt noch einmal daheim – Bassenheim empfängt Bretzenheim II

Im letzten Spiel vor Weihnachten und der dann folgenden vierwöchigen Pause erwarten die Oberligahandballerinnen des TV Bassenheim am heutigen Samstag (ab 18 Uhr) die TSG Mainz-Bretzenheim II in der Karmelenberghalle.

Das Hinspiel gewann der TVB beim Debüt von Trainer Zdravko Guduras mit 24:21. Diesen Erfolg wollen die Grün-Weißen wiederholen und somit einen erfolgreichen Jahresabschluss feiern. „Wir wollen uns auf unser eigenes Spiel konzentrieren und eine ähnliche Leistung wie am vergangenen Samstag in Budenheim abrufen“, sagt Guduras. Der Erfolg beim Tabellenzweiten war sicher das größte Ausrufezeichen seines Teams in dieser Saison, denn es war erst die dritte Niederlage der Budenheimerinnen in diesem Spieljahr. Guduras: „Wir setzen im letzten Spiel des Jahres auch wieder auf unsere Top-Zuschauerunterstützung als Trumpf.“ htr