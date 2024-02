Bassenheim

TVB fährt in die Pfalz – Bassenheim in Haßloch gefordert

Nachdem die Handballerinnen des TV Bassenheim mit einem 34:20-Heimsieg gegen den Vorletzten HF Köllertal in die Erfolgsspur zurückgefunden. haben, können sie an diesem Wochenende entspannt auf Auswärtstour gehen. Dabei führt die Fahrt in die Pfalz, denn die Oberligafrauen gastieren am Samstag um 18.30 Uhr bei der TSG Haßloch.