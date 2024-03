Plus Engers

TV Engers schnuppert am Sieg gegen HC Koblenz: Bittere Niederlage in der Schlusssekunde

Von Christoph Hansen

Die Handballerinnen des TV Engers haben ihr Heimspiel in der Rheinlandliga gegen den HC Koblenz knapp mit 24:25 (10:13) verloren. Das Siegtor für die Gäste erzielte Hannah Esch in einem dramatischen Spiel in der letzten Sekunde.