Plus Engers/Neustadt (Wied) TV Engers ist im Topspiel gefordert – SF Neustadt muss im Kellerduell ran Abstiegskampf und Spitzenspiel stehen am 14. Spieltag der Handball-Rheinlandliga für die beiden Frauenteams aus dem Kreis Neuwied auf dem Spielplan. Von Sina Ternis, Harry Traubenkraut

HSG Obere Nahe - SF Neustadt (Samstag, 18.15 Uhr, in Tiefenstein/Hinspiel: 14:37). Alles andere als eine Wiederholung des klaren 37:14-Heimsiegs zum Jahresbeginn, als die Mannschaft von SF-Trainer Frank Liepold im Nachholspiel der Hinrunde am 7. Januar in Neustadt die allerdings personell arg geschwächte HSG von der Nahe deklassierte, würde den ...