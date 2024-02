Das große Improvisieren war in den vergangenen Wochen bei den Bezirksliga-Handballern des TV Birkenfeld angesagt. Weil sowohl die Halle am Berg in Birkenfeld als auch die am Umweltcampus gesperrt ist, musste die Mannschaft von Trainerin Natalie Heinrich teilweise in die Grundschulhalle, teilweise auch zum HSG-Partner der Frauen nach Braunshausen ausweichen.