Plus Bad Hönningen/Rheinbrohl

TV Bassenheim ist zu Gast: HSG Römerwall will mit Heimsieg in die Ferienpause gehen

Die Handballer der HSG Römerwall gehen mit einem Heimspiel gegen den TV Bassenheim in eine dreiwöchige Spielpause, die wegen der Herbstferien am Montag beginnt. An diesem Samstag ist die Mannschaft von Spielertrainer Tim Binnes in der Sporthalle der Römerwallschule in Rheinbrohl Gastgeber des TV Bassenheim. Anpfiff der Begegnung ist um 19 Uhr.