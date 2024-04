Jubel bei den Handballern des TuS Weibern nach dem klaren Sieg gegen Bad Ems: Die Eifeler feiern die Meisterschaft in der Verbandsliga Ost, weil sie vor dem letzten Spieltag zwei Punkte besser dastehen als Verfolger HV Vallendar II und dank des besseren direkten Vergleichs an der Spitze nicht mehr einzuholen sind. Ob Weibern nun auch den Aufstieg in die Rheinlandliga wahrnimmt, ist noch nicht entschieden. Foto: Michael Dahm