TuS tut sich schwer, löst aber seine Aufgabe: Holzheimer Siegeszug in der Handball-Landesliga geht weiter

Der Siegeszug des TuS Holzheim in der hessischen Handball-Landesliga geht weiter. Zwar tat sich der verlustpunktfreie Spitzenreiter bei der HSG Dilltal schwer. Nach dem 25.22 (14:11) in Werdorf aber bleibt die Weste der Ardecker nach dem kurzfristigen Ausfall des Top-Spiels in Wettenberg auch nach der 13. Bewährungsprobe der Runde weiß.