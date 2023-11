Wohl dem, der die Option hat, einen langjährigen Leistungsträger immer dann aus seiner „Handball-Rente“ zu holen, wenn's personell wieder einmal brennt. So wird Kreisläufer und Abwehrchef Laurin Moos durch die notwendig gewordene Operation an der Augenhöhle in seiner wohl längeren Abwesenheit vom 30-jährigen Dominik Lazzaro vertreten, der seine Schuhe noch einmal aus dem Schrank geholt hat, um seine langjährigen Kumpels auf dem Spielfeld aktiv zu unterstützen.