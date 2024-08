Plus Holzheim

TuS Holzheim will gewappnet sein: Testspiel am Samstag beim HV Vallendar

i Holzheims Felix Chodykin beim Torwurf gegen die HSG Wettenberg vor vollem Haus in Diez. Foto: Andreas Hergenhahn

Auf die Handballer des TuS Holzheim warten demnächst in der hessischen Regionalliga in Serie anspruchsvolle Aufgaben. Daher gilt es sich entsprechend zu wappen und sich in der Vorbereitung mit Gegnern zu messen, die einem alles abverlangen.