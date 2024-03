Plus Flörsheim

TuS Holzheim verteidigt seinen Vorsprung in Wicker

Von René Weiss

65552 LIMBURG

An der Tabellenspitze der Handball-Landesliga Hessen Mitte bleibt auch nach dem 20. Spieltag alles beim Alten. Der TuS Holzheim hat sein Auswärtsspiel bei der abstiegsbedrohten HSG Hochheim/Wicker mit 33:27 (20:15) für sich entschieden, während sich der erste Verfolger HSG Wettenberg mühsam mit 40:38 gegen die Oberliga-Reserve der TSG Münster durchsetzte. Die Ardecker nehmen somit ihren Vorsprung von vier Zählern in das Spitzenspiel am kommenden Wochenende mit.